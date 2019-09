Arqueólogos franceses e israelíes han encontrado los restos de una edificación que coincide con las descripciones neotestamentarias de Emaús, localidad donde Jesús se apareció por primera vez tras su resurrección.

Los expertos han identificado una fortaleza helenística de 2.200 años de antigüedad en la colina de Kiryat Yearim, cerca de Jerusalén, que podría coincidir con el emplazamiento de la localidad bíblica, informó este domingo el diario Haaretz.

Desde 2017, los investigadores habían venido explorando la zona, donde se cree que estuvo guardada durante 20 años el Arca de la Alianza antes de ser llevada a Jerusalén por el rey David. Además, se cree que el sitio pudo albergar un centro de culto o administración israelita en los siglos VIII-VII a.C.

