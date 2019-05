View this post on Instagram

CONCIERTO ACUSTICO POR VENEZUELA Este sábado 11 de mayo varias agrupaciones venezolanas se reuniran en el Parque Los Venados en México, para brindar un concierto a fin de recabar fondos e insumos por la cauda venezolana. #ENTRADAGRATIS #LiveSOSVzla /////////////////////////////// #VzlaTeNecesita #VzlaNeedsYou #LosMesoneros #Okills #LaVidaBoheme #McKlopedia #Lasso #LauraGuevara #Reyes #LolitaDeSola #Versed #FrancoTintori #AngyGarmor