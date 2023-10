Nace alrededor de 1904 en Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara. Ramos Maggi es hijo de Otilio Antonio Ramos y Lucia Maggi; esposo de Lola Caldera Rodríguez (hermana de Rafael Antonio Caldera Rodríguez, expresidente de Venezuela), de cuya unión nacieron: Arturo José Ramos Caldera y Gonzalo Ramos Caldera.

De acuerdo con Ernesto Magliano (en la carpeta Manuscritos. R. Caracas: CEDIAM-UCV), Arturo Ramos Maggi fue: Compositor, violinista. Estudió violín en su ciudad natal con Pompeyo Rivera, Antonio Carrillo y Franco Medina. Como compositor ha trabajado la corriente académica y la popular. Corresponden a la primera las siguientes obras. Para violín y piano, Minuet en fa, Serenata en la, Mi serenata, Canción de abril, Hora azul, Andante expresivo, y Barcarola. A la segunda: Lolita, Evocación, Nina, Eva, Oro azul, y el bambuco Resignación. En 1961, aparecen publicadas en el Primer cuaderno de melodías populares larenses.

En sintonía con la Revista Nacional de Cultura N° 89 Noviembre-Diciembre de 1951, Caracas-Venezuela Año XIII, Ediciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura de Bellas Artes en Noticias y Actualidades, La cultura en el interior, reseña que, hubo Concierto en Barquisimeto: El 5 de julio en el Liceo «Lisandro Alvarado» de Barquisimeto, el Quinteto de Conciertos de la Academia de Música del Estado Lara ofreció un concierto a base de compositores regionales, a saber: Serenata de Pascua, para violín y piano por Antonio Carrillo; Madrigal, para violín y piano por Arturo Ramos, Maggi; Romelia, valse por Hildebrando Rodríguez; Noches Larenses, bambuco por Juan Ramón Barrios; Amorosa, valse por Juan Pablo Ceballos, y Alma que Gime, valse, por Napoleón Lucena. Completaron el programa Canción de Solveigs, de Grieg; El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y Minuet y Final de la Suite N°2 (La Arlesiana), de Bizet; Salve Reina, valse por José Ángel Rodríguez.

Ramos Maggi, además de músico, en el ínterin, se dedicaría a ser empresario de la industria cervecera en la región. Incursionó como concesionario en el mundo de la radiodifusión sonora con atributo AM/FM; primero: con la emisora YV8RB «La Voz de Lara», luego de un periodo de pruebas de 6:00 p.m., a 8 p.m., en el ancho de banda 5870 kc/s, inicia sus transmisiones el 08 de enero de 1935, desde la carrera 18 entre 20 y 21, acera sur, en: YV3RC en la frecuencia 1270 kc/s [long wave (LW), onda larga (OL)] y, YV3RX en la frecuencia 4990 kc/s [short wave (SW), onda corta (OC), hasta que en 1939/1940, hasta que en 1941, se refunda la estación de radiodifusión por: YV3RA «Radio América» en la frecuencia de banda (dial): 1270 kc/s, y YV3RX «Radio América» en la frecuencia 3410 kc/s., emisora matriz que transmitía desde la acera oeste de la calle 26, entre 16 y 17 frente a la Iglesia Inmaculada Concepción de Barquisimeto, hasta 1945. Cabe destacar, El Estado venezolano se reservó la Propiedad-monopolio de radiodifusión nacional, en cuanto al dominio/nombre de «Radio América» hasta que el 11 de abril de 1953, salió al aire: 890 YVLW «Radio América», las 24 horas de acuerdo con la International Radio Club of America (IRCA, Vol.9, 1978/1979).

Hacia 1958/1959, el maestro de música y empresario Don Arturo Ramos Maggi, fue designado representante por el gobierno venezolano en Canadá (Représentants étrangers au Canada) en calidad de Agregado Comercial (Attache Commercial) según el Informe Anual Departamento de Asuntos Exteriores de Canadá. (Report of the Department of External Affairs) en la gestión del Excelentísimo Señor Dr. Carlos Febres Cordero (1958)/Fernando Paz Castillo (1959); Primer Secretario y Encargado Luis J. Guevara en compañía del Agregado Militar, Naval y Aéreo, Coronel Federico Schael. ¡Preservemos y salvaguardemos el legado y la memoria histórica de Arturo Ramos Maggi, portador de saberes, conocimientos y técnicas de la tradición!