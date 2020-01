Diputados de oposición que conforman la mayoría parlamentaria, han decidido sesionar desde la plaza Bolívar de Chacao, en conmemoración de los hechos ocurridos el 23 de enero de 1958.

El politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo fue el orador de orden del día y en su discurso reiteró el carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro.

“Para que haya una nueva justicia en el país y haya una verdadera democracia tendrá que haber un cambio de poder político. La esencia de lo que debemos hacer los demócratas es no dejar de lado ningún medio legítimo a nuestro alcance, la legitimidad que corresponde a la soberanía popular, está con los demócratas de este país. Dependerá del liderazgo que nos orienta decirnos qué hacer en esta hora”, expresó Aveledo.

#23Ene @GTAveledo, politólogo y profesor universitario: Aquí en Venezuela hay un gobierno autoritario, ese gobierno autoritario que no deja que el pueblo use sus espacios legítimos y no permite las libertades más básicas. #EnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa5TS5U pic.twitter.com/B14dZ1A6an

— VIVOplay (@vivoplaynet) January 23, 2020