Marco Asensio volvió a los terrenos de juegos, tras casi 11 meses sin jugar, en el duelo de este domingo frente al Valencia, en el que fue elegido jugador del partido tras anotar un gol y dar una asistencia.

El simple hecho de ingresar al terreno de juego ya era un éxito para un jugador que llevaba casi un año sin jugar. Incluso, en la casa blanca ya no contaban con su participación en la presente temporada. Sin embargo, el parón de la competición a causa del coronavirus permitió que Asensio ganara tiempo para recuperarse y estar disponible para Zidane en este tramo final de LaLiga.

Ante el Valencia llegó su momento. Justo cuando el cronómetro del árbitro iba por el minuto 73, Zidane le daba instrucciones en la banda a un sonriente Asensio que esperaba los últimos segundos antes de volver a sentirse futbolista.

El mallorquín no tardó en dejar su sello. Apenas 30 segundos después de haber ingresado al campo y en el primer balón que tocó, remató con su zurda un pase de Mendy para enviar el balón al fondo de las mallas y poner el segundo de su equipo en el marcador. Regreso soñado para un Asensio que ni en sus expectativas más optimistas esperaba volver de tal manera.

No se quedaría ahí el buen partido del español. A cuatro minutos para cumplir el tiempo reglamentario, asistió a Karim Benzema para que marcara el tercero de los blancos y sentenciara el partido. Asensio, además, fue elegido ‘King of the Match’, premio que otorga LaLiga el mejor jugador del partido.

“Hay mucho trabajo detrás de esto”

El balear se mostró contento tras el encuentro, cuando atendió a las cámaras de Movistar+. “Tenía muchas ganas ya de volver. Han sido meses de mucho trabajo y contento de jugar, marcar gol y de la victoria del equipo. Sentí mucha emoción y satisfacción porque al final hay mucho trabajo detrás de esto, lo mas importante es que me encuentro bien, hemos ganado y estoy bien para el resto temporada”.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinadine Zidane, reflejó su felicidad por la vuelta del mallorquín en la conferencia de prensa tras el encuentro. “Estamos contentos de verle otra vez en el terreno de juego, pero sobre todo para él, después de muchos meses nos alegramos, y más tras verle marcar un golazo en la primera jornada”.