En un crimen ocurrido en el estacionamiento de un establecimiento de Farmatodo ubicado en zona norte de Anzoátegui, resultó asesinado el empresario italovenezolano Leonardo Santilli de múltiples disparos, mientras se encontraba a bordo de su camioneta Toyota 4Runner, la tarde de este martes 1º de septiembre.

Reporta la web del diario El Tiempo de Anzoátegui que el homicida abordaba una motocicleta y efectuó ocho disparos.

En el lugar de los hechos se presentaron funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad de la entidad, entre ellos efectivos militares de alto rango, toda vez que detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las pesquisas para esclarecer el hecho.

Se presume sicariato

Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, aunque por las características de lo acontecido se presume el sicariato como móvil.

Basado en información suministrada por la periodista Maibort Petit, el medio regional aporta, adicionalmente, que Santilli aparece como propietario de las empresas venezolanas Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (Miami, Florida) y A&M Support Inc. (Weston, Florida), presuntamente involucradas en lavado de dinero relacionado con contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) según documentos federales presentados en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

El gobierno norteamericano le intervino 17 cuentas bancarias a él y a sus asociados. Además, le congeló 44,7 millones de dólares.

Con información de El Tiempo de Anzoátegui.