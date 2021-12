Miriam Pérez (*) estaba desesperada. Una medicina podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de su tío que está en el área COVID-19 de la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia. Pero se la negaron.

El médico de guardia le informó que debía ir a Insalud a buscar las tres dosis de Remdesivir que se necesitaban. “Me dijo que la competencia de la entrega de ese medicamento había pasado a ese ente”. Así que fue con el informe médico la mañana del jueves y la respuesta del funcionario policial que estaba en la entrada fue que debía ir el lunes, porque al ser 30 de diciembre no había nadie que la atendiera.

Su indignación la hizo insistir. “¿Cómo le digo a mi tío que aguante cuatro días y que no se muera hasta que ustedes me den la medicina?”, le dijo al uniformado, quien respondió con una amenaza: “si sigues así te van a fichar y cuando vengas el lunes tampoco te darán el medicamento”.

Toda esa escena fue en la puerta de Insalud, en ningún momento le permitieron entrar para intentar hablar con otra persona porque, supuestamente, no había nadie.

Peregrinaje en farmacias

Mientras tanto, la condición de su tío era crítica. Necesitaba dos dosis urgentes de Remdesivir para el mismo jueves y una tercera para este viernes 31 de diciembre. Miriam comenzó a recorrer diferentes farmacias en busca del mejor precio.

“En algunas está en 90 dólares cada una, en otras en 55 y logré conseguir una en 30 dólares”. Pero no tenía el dinero completo. Así que pensó en qué podía vender para solucionar y recordó que tenía un reloj de marca que logró que una prima le comprara en 20 dólares.

“Estuve en la plaza Bolívar por largo rato tratando de resolver, hasta que completé y compré dos dosis”. Aún les falta la tercera y no sabe cómo hará.

En el área COVID-19 donde está su tío hay alrededor de 10 pacientes. Miriam les preguntó a varios familiares cómo han hecho con el Remdesivir y le dijeron que en Insalud no se los han dado y que han tenido que comprarlo.

Pero en la CHET la atención ha sido mejor de la esperada. “Nos han dado todos los medicamentos, solo ese que le compete a Insalud es que nos falta. Los médicos y enfermeras se han portado a la altura”.

Indignada, Miriam fue a la sede del Ministerio Público a exponer lo sucedido en el instituto Carabobeño para la Salud. El fiscal de guardia la atendió, pero le dijo que no podía admitir la denuncia porque no había ningún hecho punible, “entonces hay que esperar que mi tío se muera para poder denunciar”, dijo muy molesta y preocupada porque aún no consigue el dinero para la medicina que le negaron en Insalud.

(*) Nombre ficticio