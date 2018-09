A continuación la comunicación de la Asociación de Columnistas de Carabobo

Valencia 1 de septiembre de 2018

Lic. Eduardo Alemán Pérez

Lic. Carolina González

Diario El Carabobeño

Ciudad

En tiempos turbulentos, de persecuciones, de un país en desbarajuste, de carencias, El Carabobeño cumple 85 años de labor periodística lidiando sin bajar la cabeza, con mucha dignidad, contra un régimen ignominioso en intenso.Hoy, El Carabobeño goza de la estima de sus lectores y amigos, incluso más que en años anteriores. Seguros estamos que no retrocederán en este reto de la lucha entre los indignos y los virtuosos. En esta inmensa tarea por la libertad de expresión, donde la verdad e informar no sean ejercicios de altos riesgos penalizados en las ergástulas del régimen.La lucha por el rescate de la democracia, sigue, y no se detendrá, de eso tenemos plena certeza. Se lleva a cabo bajo otros métodos, con otras estrategias, pero el fin es el mismo: el logro de una Venezuela libre, próspera, donde los valores éticos prevalezcan por encima de la mediocridad y la vileza.Los demócratas, el pueblo venezolano en su inmensa mayoría darán un gran salto hacia el rescate de la democracia y la libertad. Veremos, con toda certeza, los grandes titulares de este diario anunciando la anhelada noticia. Mientras otros medios de comunicación social que le hacían carantoñas al gobierno, les lisonjeaban a cara destapada: unos se encuentran en los estertores de la muerte, y otros yacen en algún terreno infecundoLa Asociación de columnistas de Carabobo los felicita y se solidariza con ustedes en este octogésimo quinto aniversario: Con su junta directiva, periodistas y trabajadores. Vaya, entonces, nuestro mensaje de reconocimiento por su valiente y perseverante lucha.Atentamente