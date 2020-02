Los Astros de Houston han sido el foco de atención en las últimas semanas luego del escándalo generado por la investigación realizada por MLB que reveló el uso de la tecnología por parte de los siderales para robar señas a sus rivales.

Esto ha causado un gran número de críticas y opiniones hacia el equipo que ha manifestado su arrepentimiento por lo sucedido. Sin embargo, estas disculpas no han sido suficientes debido a las continuas peticiones de los seguidores del béisbol para despojar a los finalistas de la pasada Serie Mundial del título obtenido en el año 2017.

No obstante, se ha vislumbrado un nuevo método de protesta hacia los Astros por intermedio de los jugadores en los encuentros correspondientes a los entrenamientos de primavera, actualmente la franquicia de Houston es el club con más pelotazos recibidos en todo el Spring Training.

Esto hace sospechar a los aficionados gracias a las múltiples apuestas realizadas en el país norteamericano para acertar el jugador que recibirá más pelotazos en la temporada, José Altuve y Alex Bregman encabezan la lista de nombres.

Will Middlebrooks, ex beisbolista y ahora comentarista de televisión, declaró que esta estadística no es alarmante debido al tipo de lanzamientos, además de la poca experiencia de los pitchers que participan en estos juegos.

El inicio de la nueva campaña del béisbol de las grandes ligas dictara el futuro de los Astros de Houston que prometen alcanzar un nuevo trofeo de Serie Mundial para demostrar que solo fue un error.