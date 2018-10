Nadie les esperaba tan lejos, pero el modesto Atlético Tucumán argentino conquistó al continente plantándose en cuartos de final de la Copa Libertadores, donde este martes tratará de remontarle el 2-0 de la ida al campeón Gremio para seguir haciendo historia en un año inolvidable.

Convertido en la Cenicienta de esta edición, el ‘Decano’ no renuncia a su sueño de alcanzar las semifinales en su segunda participación en la Libertadores, después de haber dejado fuera en octavos al poderoso Atlético Nacional de Medellín, monarca en 2016.

1. El campeón tiene hambre

El único obstáculo para que los tucumanos vivan la mejor noche de sus 116 años de vida es que el Gremio ha despertado. Después de algunos altibajos en una temporada que comenzó todavía exhausto por los éxitos de 2017 -cuando conquistó su tercera Libertadores y llegó a la final del Mundial de Clubes-, los gaúchos están más engrasados que nunca.

Superado el susto de octavos ante Estudiantes, donde se salvaron en los penales, los de Renato Portaluppi lograron una importante victoria en Tucumán y encadenan tres triunfos en liga, su mejor racha de la temporada.

El último fue este sábado ante el Fluminense (1-0) gracias a un lindo gol de Everton, que les puso cuartos y de regreso a la lucha por el título, pese a jugar con un plantel lleno de suplentes.

“Esta victoria es de las que dan un ánimo diferente al equipo. Nos impulsa no solo en el Brasileirao, sino también en la Libertadores”, valoró el director de fútbol Alberto Guerra.

2. Mina de diamantes

El importante triunfo del sábado tuvo un único protagonista: el tacón de Everton. Así sorprendió el delantero de 22 años al arquero rival para anotar un espectacular gol en el descuento, que confirma su gran momento.

No es el primer diamante en bruto que pule el Gremio en los últimos años, siguiendo la estela de Arthur (fichado por el FC Barcelona) o del talentoso Luan, nombrado mejor jugador de Sudamérica el año pasado y ahora afinada pareja de ataque de Everton.

Pese a que el seleccionador Tite le ha incluido en sus últimas convocatorias y cada vez más clubes se interesan por él, la nueva joya del Gremio tiene muy claros sus objetivos.

“Estoy viviendo un momento mágico (…) Ha sido una victoria muy importante, pero ahora hay que pensar en Tucumán. No hay nada ganado”, afirmó el sábado.

Para el duelo del martes, Renato Gaúcho solo no podrá contar con el suspendido Maicon, cuya plaza podrían ocupar Thaciano o Jean Pyerre.

3. Ahora o nunca

Dueño de la historia más emocionante de esta Libertadores, el Atlético Tucumán desembarcó el domingo en Brasil con el corazón en la mano. Pase lo que pase en la Arena del Gremio, donde se espera a cientos de hinchas del ‘Decano’, este modesto equipo del norte argentino que hace solo tres años militaba en la Primera B ya ha hecho historia.

Pero no quiere quedarse aquí. Todavía heridos por la derrota en casa de la ida, donde acabaron con diez por la expulsión de Núñez, los tucumanos confían en el plantel que les tiene en segunda posición de la Superliga argentina y que les ha llevado hasta las puertas de las semifinales.

De su lado cuentan además con el descanso del sábado, cuando su partido por el torneo nacional contra San Lorenzo quedó aplazado por la lluvia.

“¿Si vamos por un milagro? No, la verdad que no. Ganarle a Gremio no sería un milagro (…) Vamos convencidos de que se puede, que es posible ganarles. Nos tenemos fe, aunque tampoco obviamos que no vamos en las condiciones que queríamos”, aseguró el veterano arquero Cristian Luchetti a la Gaceta de Tucumán.

El partido comenzará a las 21H45 locales en la Arena do Gremio de Porto Alegre (sur de Brasil) y estará dirigido por el chileno Roberto Tobar, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

El vencedor de la llave se verá en semifinales contra el ganador de la eliminatoria entre River Plate e Independiente.

– Alineaciones probables:

Gremio: Marcelo Grohe – Léo Moura, Geromel, Kannemann, Cortez – Thaciano (o Jean Pyerre), Cícero, Ramiro, Alisson, Luan y Everton. DT: Renato Gaúcho.

Atlético Tucumán: Lucchetti – San Román, Cabral, Lamas, Abero – Acosta, Mercier, Aliendro, Barbona – Rodríguez y Díaz. DT: Ricardo Zielinski.