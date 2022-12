Las prioridades deben establecerse. Así lo dejó claro el secretario de la Universidad de Carabobo (UC), Pablo Aure, al referirse a las inversiones que deben hacerse y mantenerse en el sistema de salud público en la entidad.

“El ornato embellece la ciudad, pero no mejora a los pacientes, las luces alegran a los sanos, pero no curan a los enfermos”, expresó el profesor, quien es paciente oncológico.

Para él, es una buena noticia el anuncio del gobernador Rafael Lacava sobre la reactivación del servicio de radioterapias en el Hospital Oncológico dr. Miguel Pérez Carreño, de Naguanagua. “Estoy convencido que invertir en la salud es bien recibido por la gran mayoría de los ciudadanos. En consecuencia, cualquier inversión en esa área debemos aplaudirla”.

Atención deficitaria

Como paciente oncológico relató que el tema del cáncer en el país es muy grave, el trauma que representa, además de la propia enfermedad, no poder tratarse por carecer de recursos, que son muy costosos.

“En Carabobo, desde hace tiempo no existe un acelerador lineal para aplicar la radioterapia. El que existía tiene mucho tiempo que dejó de funcionar, me informan que la falla que presenta es una tarjeta que debe ser sustituida, no sé, o desconozco, la razón de no haberlo hecho. Ahora, la noticia dada por el gobernador de tener un nuevo acelerador lineal que estará en funcionamiento en enero, tenemos que recibirla con beneplácito, pues, sería el tercero en el país, en este caso el más moderno”.

Fue insistente en que en el país, hasta ahora, existen en solo dos equipos en instituciones públicas para atender a 56 mil pacientes con cáncer, y que muchos de ellos no son atendidos y mueren por esa causa.

Además, en el sector privado hay 24 aceleradores lineales pero, aunque existen varias fundaciones que ayudan a los pacientes a costear el tratamiento, nunca es suficiente. “Eso es muy costoso”.

Hizo un respetuoso llamado al gobernador Lacava a que no desatienda los centros hospitalarios porque quizás ahí “pocos vean la inversión, pero no importa que no se vea porque quién hace el bien de corazón no le hace falta publicitarlo”.

También pidió al mandatario regional que invierta en insumos para realizar tomografías,” que tengo entendido que tampoco hay esos aparatos y muchos otros”, además de buscar la manera de becar a estudiantes de postgrados, “porque el trabajo que pasan esos muchachos es grande”.

Dijo al gobernador que hay mucho por hacer en materia de salud aunque, probablemente no lo note la mayoría de los carabobeños, “pero créame que la mejor huella que pudiera dejar cualquier gobernante es garantizar la seguridad hospitalaria a los gobernados. La preocupación de tener una enfermedad no es en sí la enfermedad, sino cómo lograr encontrar los medicamentos y/o la atención hospitalaria”.