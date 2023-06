Al coordinador del movimiento Compromiso Ciudadano, Pablo Aure, le preocupa que los millones de venezolanos que están en el exterior, no han respondido al llamado a inscribirse para votar en la primaria.

Observa que eso es un indicativo de que se cuenta solo con los que están aquí. Y en ese sentido hay que pensar que el resultado del proceso pudiera estar definido por el efecto de la maquinaria, es decir la movilización, lo cual es sumamente importante para el 22 de octubre.

“El 2024 es otro capítulo. El próximo año hace falta mucho más que votos, es menester presión y eventos”.

Aure sostiene que como su compromiso es ciudadano, se incorporará en esta elección primaria, como un mecanismo de acercamiento a la gente para volver a generar credibilidad en la política. Y poco a poco construir una verdadera fuerza mediante la organización ciudadana.

“No me chupo el dedo. Esto es voto más presión, y para eso también es imperioso tender puentes con el que sea. No sé si me explico, no veo un cambio radical, imposible pasar de negro a blanco”.

Afirma que presiente que el desenlace será una transición, lo cual es saludable.

“No sé quiénes serán los protagonistas, pero creo responsable que todos nos involucremos para alcanzarla. Es la manera de enderezar esta locura”.



