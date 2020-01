El canciller de Austria Sebastian Kurz reafirmó su apoyo Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela y su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. También lo respalda como presidente de la Asamblea Nacional.

A través de la red social Twitter, el diplomático hizo el pronunciamiento oficial.

“Reafirmamos #Austria apoyo de @jguaido como presidente de la Asamblea Nacional de #Venezuela y presidente interino de Venezuela. Su lucha por elecciones presidenciales libres y justas para restaurar la democracia es crucial. ¡Animo, ustedes pueden!”, escribió.

We reaffirm #Austria‘s support to @jguaido as President of the National Assembly of #Venezuela and Interim President of Venezuela. Your fight for free and fair presidential elections to restore democracy is crucial.

¡Animo, ustedes pueden!

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 8, 2020