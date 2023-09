El racismo no solo es un problema en Estados Unidos sino global instigado por una antigua pugna entre castas, un fenómeno antropológico rastreado hoy por Ava DuVernay en el Festival de Venecia con la cinta «Origin» (Origen), inspirada en el «Black Lifes Matter» y en la primera afroamericana en ganar el Pulitzer.

«Como cineasta negra muchas veces en el pasado me recomendaron que no me postulara a festivales internacionales como el de Venecia, que nuestras historias no interesarían a nadie. Pero algo ha cambiado», celebró la cineasta en la rueda de prensa de presentación.

«Origin», en la carrera por el León de Oro, cuenta en primer lugar la extraordinaria vida de la escritora Isabel Wilkerson, la primera afroamericana en alzarse con el Pulitzer en 1994 por su artículo sobre un niño que se hacía cargo de sus cuatro hermanos tras las dramáticas inundaciones en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

La película sigue una trama no lineal que combina los aspectos más personales de la vida de la investigadora y sus ideas e indagaciones sociológicas como intelectual.

De hecho, explicó DuVernay, temas como su matrimonio, su viudedad o sus relaciones sociales en un Chicago que parece obviar o disimular los -recientes- años de la segregación, no aparecen en el libro sino que se las contó ella misma durante un año entero de encuentros.

La historia tiene un fuerte carácter político y estalla tras el asesinato una noche de febrero de 2012 en Florida del joven negro Trayvon Martin, un caso de brutalidad que sacudió a la opinión pública y cimentó el futuro movimiento del «Black Lifes Matter».

Pero sobre todo «Origin» describe el proceso por el que Wilkerson escribió uno de sus libros más influyentes, «Casta: el origen de lo que nos divide», en el que a grandes rasgos sostiene que el mundo no está tan dividido por las razas sino por un poderoso sistema de castas.

Wilkerson, y ahora en la gran pantalla DuVernay, revelan los ocho pilares que basan este sistema desde el origen de la civilización y vinculan el racismo en Estados Unidos con la violencia contra los judíos en la Alemania nazi o contra los «dalit» o paria en India.

«Me leí el libro y simplemente me sentí fascinada con las ideas de Isabel y quise que todos pudieran experimentar y conocer sus pensamientos sobre el concepto de la casta», confesó la directora de «Middle of Nowhere» (En medio de la nada) (2012).

DuVernay ha recurrido a sus textos para intentar sumar otro hijo a su comprometida carrera en el cine: ser la primera directora negra en alzarse con el León de Oro (ya fue la primera afroamericana candidata al Óscar por «Selma» (2014) y la primera en rodar con más de 100 millones de dólares de presupuesto).

En su opinión, según declaró a su paso por la Mostra, «algo ha cambiado» cuando hasta hace relativamente poco aspirar a festivales como el de Venecia tenía algo de inalcanzable.

«Nos decían que nuestras historias no interesarían a nadie, eso es algo que nos dicen a menudo. Dijeron que nadie vendía a nuestras ruedas de prensa y a nuestros estrenos, que no aspirara con entrar ne Venecia, pero al final ha ocurrido», celebró.

En este sentido expresó su deseo de que el festival internacional de cine más antiguo del mundo, precisamente fundado por el régimen fascista italiano en 1932, siga apostando por estas historias sobre la lucha de los derechos civiles contra el racismo.

«Espero que esta puerta siga abierta y reconozcamos que en 80 años de historia del festival ha habido una ausencia, que como personas inteligentes debemos admitirlo. La única forma de responder a alguien que te desanima es salir y hacerlo, ignorar a esas personas», alegó.