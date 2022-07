El Ejército ruso sigue sin lograr apenas avances territoriales en la región de Donetsk casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk, a la espera de refuerzos en forma de batallones de voluntarios de varias regiones rusas.

El Estado Mayor General de Ucrania admitió hoy que el enemigo concentra sus esfuerzos ofensivos en lograr «el control total» del Donbás, pero que no ha logrado progresar en dirección a los bastiones ucranianos en Donetsk.

Desde principios de julio, el único éxito ruso, según reconocieron Kiev y los separatistas prorrusos, ha sido la toma esta semana de la central eléctrica de Uglegórskaya por un comando de la temida compañía privada rusa Wagner, especializada en el asalto de instalaciones energéticas en Siria y el norte de África.

Donetsk, un combate nulo

Según el parte de guerra ucraniano, tropas rusas intentaron en vano avanzar hacia las estratégicas localidades de Siversk y Bajmut, que conducen directamente a Sloviansk, una de las últimas plazas fuertes ucranianas, junto a Kramatorsk.

Según informa el Instituto estadounidense de Estudios de la Guerra, el Ejército ruso sólo sería capaz en estos momentos de sostener en el frente simultáneamente esas «dos operaciones ofensivas significativas».

Las fuerzas rusas buscaron «los puntos débiles» de la defensa ucraniana en esos dos ejes, pero sólo lograron un «éxito parcial» en las afueras de la localidad de Pik, donde un destacamento enemigo ha fortificado sus posiciones.

Y continuaron martilleando las posiciones ucranianas en las localidades adyacentes a Sloviansk y Kramatorsk, además de la ciudad de Avdiivka, en las afueras de la capital regional de Donetsk, que las milicias rusas intentan cercar desde hace semanas.

Además, los militares rusos estarían creando las condiciones para reanudar una ofensiva a gran escala y bloquear el acceso de Ucrania al mar Negro, precisa el parte de guerra.

De hecho, el comandante de la Flota rusa del mar Negro, Ígor Osipov, proclamó hoy que la Armada rusa se ha hecho con el control del mar de Azov y de todo el sector noroccidental del mar Negro.

A su vez, los separatistas de Donetsk acusaron a Kiev de atacar la autoproclamada república popular casi 150 veces en un sólo día, algo que no ocurría desde el inicio de la campaña militar rusa, el pasado 24 de febrero.

Batallones de voluntarios

Ante la falta de efectivos, según la prensa rusa, el Ministerio de Defensa estaría creando batallones de voluntarios para combatir en el país vecino.

El diario digital Fontanka.ru informó de que uno de esos batallones se está formando en la segunda ciudad del país, San Petersburgo.

A sus integrantes se les ofrece un contrato de medio año, que incluye un mes de instrucción obligatoria. El salario es de 53 dólares diarios, a lo que hay que sumar los premios por el derribo de drones o tanques, que alcanzan los 100 mil rublos (más de mil 650 dólares) por unidad.

Según el instituto estadounidense, también estarían creando tres batallones similares en la república de Mari-El, dos de los cuales ya estarían siendo instruidos.

Canales de Telegram rusos informan de que un batallón que lleva el nombre del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha enviado cartas de reclutamiento a diferentes regiones, desde Siberia a la parte europea de Rusia.

El Kremlin niega cifras de bajas

Con respecto a las bajas en el bando ruso, el diario The New York Times informó de unas 75 mil en las filas rusas, entre muertos y heridos, desde que comenzó la conocida como «operación militar especial».

«No es algo que haya dicho la administración estadounidense, es una publicación en un medio. Hoy en día incluso los periódicos más serios no hacen ascos a la difusión de todo tipo de noticias falsas», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Esas bajas rusas representan la mitad de los 150 mil efectivos que Moscú llegó a tener desplegados en Ucrania en febrero.

Rusia no ha actualizado la información sobre las pérdidas en Ucrania desde el 25 de marzo pasado, cuando informó de mil 351 muertos.

Los medios independientes rusos, a su vez, sostienen que se han podido confirmar los nombres de 4 mil 515 militares que habrían muerto en el marco de la contienda.

Zelenski inaugura el Día del Estado Ucraniano

Con ocasión del aniversario de la adopción del Cristianismo por la Rus de Kiev (988), el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró hoy el Día del Estado Ucraniano, una nueva fiesta nacional.

Ucrania «es la única heredera legal de la Rus de Kiev», proclamó, algo que mantiene también Rusia, cuyo patriarca ortodoxo, Kiril, conmemoró hoy esa fecha.

«No somos una colonia, ni un enclave, ni un protectorado, ni una provincia… sino un país independiente, soberano, autosuficiente e indivisible que tiene, como mínimo mil 500 años. No conocemos la palabra esclavitud. Existe en el diccionario, pero no en nuestras mentes», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano agregó: «No nos rendiremos hasta que no expulsemos de nuestra casa al último ocupante. No pararemos hasta que no liberemos el último metro de nuestra tierra ucraniana. No nos calmaremos hasta que no liberemos nuestra última aldea».