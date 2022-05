Ocho aviones de la Patrulla Aérea francesa -un grupo acrobático del ejército- sobrevolaron el Palacio de Festivales de Cannes y dibujaron en el aire la bandera francesa, como colofón al desfile por la alfombra roja de Tom Cruise y el resto del equipo de «Top Gun: Maverick».

Los actores Tom Cruise, Jennifer Connelly y Jon Hamm; el director Joseph Kosinski y el resto del reparto posaron en la escalera del Palacio de Festivales momentos antes de entrar a la proyección de la secuela de «Top Gun», que se preestrena en el festival como parte de un homenaje especial a la estrella de Hollywood.

Cruise fue el primero en pasar por la alfombra roja, donde setomó su tiempo para firmar autógrafos y hacerse fotos con sus admiradores y después se ha unido el resto del equipo, entre ellos Connelly vestida con un deslumbrante palabra de honor plateado.

El protagonista de «Misión imposible» regresa con honores a un certamen en el que estuvo por primera y última vez hace 30 años, cuando otro 18 de mayo, pero de 1992, presentó fuera de competición «Un horizonte muy lejano», dirigida por Ron Howard y coprotagonizada por su expareja Nicole Kidman.

La expectación de público y prensa no se vio defraudada: por la alfombra roja desfilaron también las actrices estadounidenses Eva Longoria, Elle Fanning, Viola Davis, que mañana recibe el premio Woman in Motion o el actor y modelo español Jon Kortajarena.

E incluso, el astronauta y también piloto Thomas Pesquet, que en 2021 estuvo seis meses en la Estación Espacial Internacional: «Creo que mucha gente de mi generación se hizo piloto por ‘Top Gun’. Ese trabajo ya estaba bien pero con esa película se volvió genial», dijo el francés, de 44 años.

La alfombra roja de «Top Gun: Maverick» se vio precedida por la del equipo del filme «Tchaikovsky’s Wife», del disidente ruso Kirill Serebrennikov. En 2018 no pudo acudir al pase de «Leto» y en esta ocasión sí pudo estar presente tras haber cumplido el arresto domiciliario.

«Estoy feliz. El festival de Cannes es la mejor plataforma para proyectar una película. La película es mi bebé y hay que buscar el mejor lugar y momento para parirlo», apuntó el cineasta al canal oficial del certamen, donde recalcó que «toda obra de arte, sobre todo actualmente, tiene contenido político».

Por la famosa escalinata que da acceso al Palacio de Festivales también estuvo Omar Sy, protagonista de «Tirailleurs», largometraje sobre el cuerpo colonial de infantería del Ejército francés reclutado en Senegal, con la que el cineasta Mathieu Vadepied inaugura este miércoles Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia de Cannes.

Está previsto que esta misma noche, después de la proyección, Cruise vuele a Londres para asistir el jueves al preestreno en esa ciudad, que contará con la presencia de los duques de Cambridge.

#TopGunMaverick has its high flying debut at #Cannes with the French Air Force flying over the premiere and Tom Cruise and Jennifer Connelly in attendance.

More: https://t.co/TT1VkKGPJv pic.twitter.com/v0YyB1broF

— AP Entertainment (@APEntertainment) May 18, 2022