En Venezuela hubo un despertar de la conciencia ciudadana que surgió luego de 19 años de un sistema totalitario como el chavista, consideró la periodista Aymara Lorenzo, quien participó este domingo en unos de los foros principales de la 18° Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc).

Para Lorenzo, el hecho de que al ciudadano venezolano le interesen los asuntos políticos más que antes, es un aspecto rescatable. “Un Gobierno como el que tenemos necesita de una masa no pensante para poder sobrevivir, no le sirve ese elemento fundamental que nos diferencia como una civilización: que seamos consideramos como ciudadanos por quienes detentan el poder“.

“Para seguir leyendo: La libertad de expresión” fue el foro en el que estuvo presente como panelista, junto a las periodistas Dhameliz Díaz y María Eugenia Revilla. En entrevista para El Carabobeño Radio explicó sobre este tema que es necesario comprender el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos en el el país, para de esa manera poder aprovechar las herramientas que permitan sortear las adversidades.

Es una realidad que censura y la autocensura redujeron el campo de trabajo en los medios de comunicación tradicionales, pero también hicieron que los periodistas nos viéramos en la necesidad de recurrir a otras plataformas, como las digitales, que están allí para que sigamos ejerciendo la comunicación de manera responsable, señaló.

Sobre el riesgo que representan las noticias falsas que muchas veces circulan en la red, Lorenzo recomendó recurrir los medios de comunicación y periodistas que tienen una credibilidad construida a pulso en el ejercicio periodístico. Otro punto es acudir a plataformas digitales que facilitan herramientas para identificar los contenidos que no sean veraces.

El ejercicio del periodismo no se negocia, no transige. Va en la búsqueda de la verdad y en la línea de darle voz al que no la tiene, dijo en relación a formar parte de medios de comunicación que vayan en contra de los principios éticos del periodista.

SOBRE FILUC 2017

Como todas las ferias del libro, Filuc 2017 es un espacio de vital importancia para el venezolano en este momento donde la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico está constreñida por la situación política, social y económica que vive el país, sostuvo la exreportera de Globovisión.