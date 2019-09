Un gol del atacante del Real Madrid Gareth Bale a seis minutos del final rescató a Gales para la Eurocopa 2020 tras superar en Cardiff por 2-1 a Azerbaiyán, que dejó en evidencia al conjunto de Ryan Giggs durante muchos minutos.

Bale presume de un momento inmejorable en el arranque de curso. El más destacado del Real Madrid en lo que va de temporada fue el salvavidas de su selección, que afrontó el duelo casi sin margen de error después del inicio irregular en la fase de clasificación.

El conjunto de Giggs, plagado de ausencias como Aaron Ramsey, depositó todos sus argumentos en Bale. No falló a la cita y fue decisivo en los dos tantos de su equipo.

Las derrotas contra Hungría y Croacia, líderes del Grupo E, dificultan las aspiraciones galesas, que añade el triunfo ante Azerbaiyán al cosechado contra Eslovaquia en la primera fecha.

Azerbaiyán cuenta sus partidos por derrotas. Aun así, puso en entredicho a su rival.

Una acción de fortuna puso a Gales por delante. Bale envió un balón al área que se envenenó al tropezar en un rival. Una indecisión del meta Salahat Agayev con Pavel Pashayev terminó por llevar la pelota a la red. Gales tenía ventaja antes de la media hora.

Lejos de sosegarse, el conjunto de Giggs fue incapaz de sentenciar y cerrar el asunto. Tras el descanso, el entusiasmo visitante tuvo premio cuando Mahir Emreli cogió descolocada en un contraataque a la zaga local. El meta Wayne Hennessey no estuvo afortunado. No atajó el tiro flojo del atacante, que no desaprovechó el rechace. Marcó y estableció el empate.

Gales entró en combustión. Presionado por la necesidad fue incapaz de recuperar la ventaja hasta el tramo final. Cuando apareció Bale que cazó, de cabeza un balón aéreo que terminó en la red.

– Ficha técnica

2 – Gales: Wayne Hennessey, Connor Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham, Neil Taylor (Ben Davies, m.80), Joe Allen, Ethan Ampadu (Sam Vokes, m.75), Daniel James, Tom Lawrence, Harry Wilson (Jonathan Williams, m.63) y Gareth Bale,

1 – Azerbaiyán: Salahat Agayev, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazade, Maksim Medvedev, Pavel Pashayev, Qara Garayev, Richard Almeida (Rashad Eyyubov, m.63), Shahriyar Rahimov (Tamkin Khalilzade, m.73), Dimitrij Nazarov (Agabala Ramazanov, m.86), Mahir Emre y Ramil Sheydaev.

Goles: 1-0, m.26: Pavel Pashayev, propia puerta; 1-1, m.59: Mahir Emreli; 2-1, m.84: Gareth Bale.

Árbitro: Farrugia Cann (MLT). Mostró tarjeta amarilla a Chris Megham y Joe Allen de Gales y a Dimitrij Nazarov, Richard Almeida y Anton Krivotsyuk, de Azerbaiyán.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada del Grupo E de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 disputado en el Cardiff City Stadium.