Estas armas presentan la ventaja para los criminales de que el usuario es anónimo.

«En palabras de un miembro de una pandilla entrevistado para este informe, ‘es más difícil encontrar al dueño, porque estas armas no tienen numeración ni nada, son utilizadas porque no se encuentra al que disparó. Por eso hoy en día hay sicariatos que todavía no se sabe quién fue. Son armas eficientes, igual de automáticas que cualquier otra importada'», citó el documento.

Compra y alquiler

Respecto a precios, el informe reflejó que los fusiles pueden costar entre 8 mil y 15 mil dólares, mientras que un fusil impreso en 3D podría rondar entre los 3 mil 500 y 4 mil dólares en el mercado local.

También existe un mercado de alquiler de armas, especialmente para cometer asaltos, robos, sicariatos (asesinatos por encargo) y secuestros, cuyo valor puede bordear los 500 dólares, aunque también puede pagarse con droga.

Como recomendación, el OECO instó a Ecuador a coodinar con autoridades de Colombia y Perú, y consideró que «los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados pueden proporcionar un apoyo importante».

Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a «conflicto armado interno» y catalogó como terroristas a las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico y consideradas causantes de que Ecuador se situase en 2023 como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, el 90% de ellos cometidos con armas de fuego.