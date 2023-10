A dos semanas de la fecha prevista para la elección Primaria de la oposición, jornada en la que se prevé escoger a un representante para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, la campaña de los candidatos no solo avanza en las calles, también lo hace en las redes sociales.

En un país donde los medios de comunicación son cada vez más escasos, y los que hay son objeto de censura o bloqueos en Internet, la presencia en redes sociales es relevante y ofrece la oportunidad de que los opositores den a conocer sus propuestas.

El experto en estrategias digitales, Luis Carlos Díaz, opinó que aunque la cantidad de seguidores o interacciones no son necesariamente indicadores justos de popularidad —debido a que el manejo de redes es asimétrico en cuanto a recursos y estrategias—, los candidatos deben aprovechar estos espacios para afianzar a sus respectivas audiencias y combatir la censura.

“Necesitan a quienes sí los conocen y los siguen para que los sigan apoyando y acompañando. Las primarias permiten movilizar y replantear liderazgos”, dijo. “Hay medios que tienen vetado hablar de la primaria. Esta existe hoy gracias a que los ciudadanos son tercos y apuestan por la democracia. La única explicación es esa, porque la gente se ha mantenido en redes todos estos años, no han tirado la toalla ante el control estatal. Eso se debe al Internet”.

Los candidatos en las redes

Mientras para muchos aún está en duda si la Primaria se llevará a cabo, luego de que recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) alegara que son el único ente con potestad para organizar elecciones en el país, la mayoría de los aspirantes a nuevo líder de la oposición sigue mostrando presencia en las distintas plataformas y buscando adaptarse a las nuevas narrativas, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas. Henrique Capriles lo hizo hasta unas horas antes de anunciar el retiro de su candidatura bajo el alegato de dar paso a un opositor no inhabilitado.

Lee también: Capriles retira su candidatura dos semanas antes de las primarias «para dar paso a un competidor no inhabilitado»

Un monitoreo realizado por la alianza de El Carabobeño, Correo de Caroní, Noticias Todos Ahora, Diario los Andes y Crónica.uno a las cuentas de X (antes Twitter) e Instagram de los 13 candidatos a la Primaria, reveló que durante el primer mes de la campaña electoral —entre el 22 de agosto y el 22 de septiembre pasado— los aspirantes generaron en total 1152 publicaciones.

El 72, 04 % de los post se hicieron en la red X y el 27,95 % en Instagram.

Los candidatos con más publicaciones son Andrés Caleca (361), Henrique Capriles (117) y María Corina Machado (96). Los que menos postearon en ese período fueron Roberto Enriquez (26 post) y Luis Farías (14).

La base de datos clasificó los contenidos en cuatro categorías principales: actos políticos, denuncia, personal/familiar y promesa electoral. Tomando en cuenta el acumulado de los post, la mayoría incluía contenido personal o familiar, seguido de la presencia de los candidatos en actos de campaña.

En cuanto al contenido, María Corina Machado encabezó los post sobre visitas a las comunidades y actos políticos, César Almeida priorizó en sus publicaciones el exponer sus promesas electorales, Gloria Pinho se inclinó por hacer denuncias, mientras que la mayoría de los post de Andrés Caleca compartían contenido familiar o personal.

Pagos por publicidad

En redes, sin embargo, no todo el tráfico es orgánico. Andrés González, director de la agencia de consultoría y comunicación política Politiks, explicó que, de acuerdo con un análisis realizado por la firma, Henrique Capriles, Roberto Enríquez y Freddy Superlano son los candidatos que más han invertido en pauta de Meta en las primarias.

Según Politiks, Superlano gastó 10.000 dólares durante mayo pasado, mientras entre mayo, junio y julio, Enríquez invirtió $ 4500 y Capriles $ 2100. “Ni María Corina Machado ni Delsa Solórzano reportan haber invertido en pauta, por ahora, al menos no desde sus cuentas personales”, señaló González.

Los números extraídos de la biblioteca de Meta reflejan que, en un principio, Superlano inició una ambiciosa apuesta de reconocimiento, invirtiendo cientos de dólares en publicidad para empujar sus videos en Instagram y Facebook.

“Roberto Enríquez ha ido por lo mismo. Frente a la escasa maquinaria de Copei (Partido socialcristiano) y el poco reconocimiento de su candidato, han optado por una fuerte presencia digital. Se ha enfocado en sus recorridos por el país y por las propuestas del Plan Hanke, su propuesta económica”, dijo el director de Politiks.

Henrique Capriles, mientras estuvo en la contienda, optó por una estrategia más focalizada, invirtiendo montos pequeños en distintos videos, a diferencia de Enríquez y Superlano que le han metido más plata a un número menor de videos.

De estas métricas, González destacó que los aspirantes menos posicionados buscan aumentar su reconocimiento a través de encuestas o, en el caso de Capriles, remontar la ventaja que tienen otros candidatos.

Respecto a los mensajes difundidos, el director de Politiks aseguró que casi todos basan su estrategia en contenidos enteramente políticos, hablando de la crisis económica, las violaciones de DDHH y sus propuestas para el país. “Esta clase de contenido es el que ha tenido más interacción”.

Para el analista el comportamiento en redes sociales de la mayoría de los aspirantes a ser el candidato de la unidad es bastante similar, ya que todos muestran sus concentraciones, fragmentos de entrevistas y fotos de visitas a las comunidades. “Quien creo que ha salido del montón es Freddy Superlano, ya que ha producido contenidos basados en comunicar cuestiones más personales, canciones e incluso cuestiones de historia que se salen del clásico molde”, dijo.

Sin embargo, la inversión en publicidad de los aspirantes en las primarias de octubre es, hasta ahora, relativamente pequeña, considerando que hablamos de elecciones nacionales”, dijo González.

El director de Politiks afirmó que los resultados de las encuestas que se han publicado respecto a intención de voto por candidato en las primarias del próximo 22 de octubre, no se corresponden con las inversiones hechas. “Superlano y Enríquez, que no pasan de 5 % de intención de voto, son los que más han invertido. María Corina Machado no ha invertido un dólar y es la que tiene la primera opción de triunfo”.

Elevar el debate en Internet

Para el ciberactivista de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, la Primaria es una oportunidad para elevar el debate político en Internet.

Opinó que, para impulsar sus liderazgos, las y los políticos deben dejar atrás los mensajes o discursos victoriosos que ignoran las adversidades, aquellos que solo se enfocan en denunciar los problemas cotidianos de manera aislada o solo muestran los resultados de sus recorridos en la calle.

“Es necesario generar contenido de valor estratégico”, planteó Díaz. “Los candidatos tienen que impactar con mensajes muy sencillos y claves que sí puedan ser viralizados”.

El periodista consideró que los mensajes que propiciarán el debate son aquellos que desafían el poder y evidencian la violencia política que se vive en Venezuela. “Tienen que relatar que estamos en un entorno problemático, y eso para mí es un punto clave, porque constantemente le recuerda a la gente en qué estamos y segundo, porque los políticos han tenido por mucho tiempo un discurso que trata de ser épico, victorioso y ocultan los fracasos. Siento que hay un cambio de discurso, y que me gusta. La violencia política es inaceptable y yo creo que tenemos que llegar a ese punto de evidenciarla”.

Díaz añadió que el contenido sencillo pero poderoso puede llegar a impactar positivamente. “Desde la precariedad se pueden hacer cosas extraordinarias. Las audiencias crean contigo, se comprometen, son infociudadanos, son parte del ejercicio y no una audiencia pasiva a la espera de un mensaje. No es necesario un equipo de producción perfecto, pero sí mensajes claves y potentes”.

Un escenario adverso

La segunda edición del estudio Atlas del Silencio del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) reveló que en el país existen 133 municipios o parroquias donde no hay suficientes medios de comunicación para informar a la población, lo que se traduce en que alrededor de 7 millones de personas (21 % de la población) viven en desiertos informativos.

El análisis señala que la radio es el principal medio que produce información local diaria, al estar presente en 308 localidades (lo que representa el 84,38 %) de las 365 zonas evaluadas. Esto ocurre aún cuando solo en 2022 cerraron 81 emisoras en varios estados, según la ONG Espacio Público. Desde el año 2003 se registraron 285 cierres de emisoras de radio en Venezuela, lo que representa 71 % de los medios clausurados durante ese período.

De acuerdo con esta investigación, los medios digitales se encuentran en el segundo lugar de los tipos de medios que producen mayor información local.

Luis Carlos Díaz recordó que en Venezuela, aproximadamente la mitad de la población tiene conexión a Internet, por lo cuál no solo los “estratos acomodados” tienen acceso a las redes o a las plataformas de mensajería como Whatsapp. El experto señaló que según datos de las empresas de telefonía Digitel y Movistar, los usuarios consumen la mitad de su plan de datos en esta aplicación de mensajería.

Planteó que aunque hay políticos que argumentan que “Internet no es Venezuela”, para quitar peso a su presencia en esas plataformas, en realidad hay personas de todos los estratos sociales que participan de esas redes. “Los hiperinformados buscan estar conectados y activos. Es un público potencial y mayor al que consume radio, televisión o prensa”.

Díaz agregó que cada red tiene su nicho y esto tienen que conocerlo los candidatos. “Algunos usarán TikTok para hablar a los jóvenes, otros Instagram para enfocarse en un público más femenino, otros Twitter para generar impacto en la discusión política, pero otros se moverán donde no se puede medir, ejemplo de ello es Whatsapp”.

Díaz también desestimó la tesis de que “a la población no le interesa la política”. Destacó que Venezuela tiene experiencia en ciberactivismo e infociudadanía. “Hemos pasado momentos difíciles y hemos estado unidos. La primera cobertura electoral en Internet se hizo en 2004. Vamos a cumplir 20 años en línea. Tenemos experiencia y estas primarias van a ser un logro, porque se harán con todo en contra”.

Alertó, por otro lado, que hay que estar atentos al fenómeno de la desinformación y los daños que puede causar a la campaña de la oposición. Planteó que es necesario atajar a tiempo estos contenidos falsos y así evitar consecuencias como que la desmotivación gane entre los electores.