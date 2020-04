El exguardabosques de los Azulejos de Toronto, el dominicano José Bautista, no ha jugado en las mayores desde el 2018, pero al parecer sus intenciones de regresar a las Grandes Ligas se mantiene en pie.

Bautista está trabajando en ese regreso y quiso demostrarlo con un vídeo en el que se le ve ensayando lanzamientos, dado a conocer por su excompañero de equipo Marcus Stroman.

Ask any pitcher how hard it is to consistently throw a glove-side sinker on the outer third of the plate without it leaking back over the middle part of the zone…it’s incredibly difficult. I’m still trying to master this pitch. Bautista is getting good man! @PitchingNinja https://t.co/ui8puSLRtx

— Marcus Stroman (@STR0) April 7, 2020