Luego de varios años de mora, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó resultados del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de 2018, con los cuales confirma oficialmente la recesión que se vive en el país petrolero. Con los datos se conoce entonces que entre el tercer trimestre del 2013 a septiembre del pasado año la economía perdió 52,3%.

El pasado mes de noviembre, el ente emisor obligado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo que enviar información sobre las cifras macroeconómicas de Venezuela, si no el país sería amonestado, suspendido y no podría hacer uso de sus Derechos Especiales de Giro (DEG), que mantiene en el organismo financiero multilateral, para reforzar las reservas internacionales. No obstante, esta data no fue dada a conocer públicamente por el organismo venezolano.

De acuerdo a los resultados publicados en su página web este martes se observa que la actividad económica cerró entre julio y septiembre del pasado año en 22,5% y con respecto al mismo trimestre de 2017. Durante este período, el sector petrolero tuvo una variación negativa de 25,8% y el sector no petrolero una disminución de 22%.

Es precisamente en este trimestre de 2018 cuando se observa que la construcción y la manufactura muestran sus peores desempeños de su historia. Impactados por la crisis económica venezolana, estos sectores finalizaron con sendas caídas de 76,9% y 46,1%, respectivamente

Esto significa además que el sector de la construcción se derrumbó 95% entre el tercer trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2018. Mientras que la manufactura cayó 76%, el comercio 79% y el sector de las instituciones financieras 79%. En general, Venezuela durante estos seis años perdió la mitad de su economía, afectada por la profundización de los controles y de las expropiaciones, por la disminución de la producción petrolera y de los ingresos en divisas, así como de los malos manejos de las finanzas publicas y la corrupción.

Leer más en Tal Cual