Ante las informaciones extraoficiales que indican que la frontera entre Venezuela y Brasil sería reabierta mañana miércoles 24 de abril, la embajadora designada por el presidente (E) Juan Guaidó, María Teresa Belandria, recordó que el paso fronterizo está cerrado por decisión unilateral del régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de tener “un gigantesco negocio”.

No hay razones

“La frontera no ha sido abierta porque se ha vuelto un gran negocio para el régimen. No hay ninguna razón para mantener la frontera cerrada. No es el caso de Colombia, donde hay una ruptura diplomática y tampoco hay un obstáculo visible, como en los puentes de Colombia. Sin embargo, la gente también cruza por las trochas y se ha vuelto un negocio gigantesco para el régimen porque le cobran a cada persona que intenta pasar hacia Pacaraima”, aseguró la representante diplomática en entrevista en el programa Código 58, que transmite TVVenezuela.

Belandria también denunció que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha impedido a los niños cruzar de Santa Elena de Uairén, hacia Boa Vista para asistir a la escuela.

Sobre el encuentro que sostendrán los embajadores designados por Guaidó el próximo sábado 27 de abril en Bogotá, María Teresa Belandria explicó que esperan revisar el estatus de las acreditaciones de cada uno en sus respectivos países, revisar cómo avanza el reconocimiento de pasaportes vencidos y planificar las próximas acciones, reseñó Analítica.