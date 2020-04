Karim Benzema reconoció que no cierra las puertas a terminar su carrera en el Olympique de Lyon, equipo en el que comenzó su etapa en la élite europea.

En una entrevista este viernes al OL Night System, canal televisivo de la entidad francesa, afirmó que en la actualidad se siente a gusto en el “mejor equipo del mundo” y que en los últimos dos años ha estado en un gran nivel tanto físico como mental. Por esta razón, descartó moverse del Real Madrid próximamente, club en el que le queda “mucho por hacer”. Sin embargo, no descartó regresar al Olympique en un futuro.

Benzema debutó como futbolista profesional en el Lyon, equipo con el que estuvo más de cinco años. Posteriormente, se fue al Real Madrid en 2009, donde se ha convertido en toda una leyenda. El galo lleva 10 años en un conjunto merengue donde ha sido el ‘9’ titular de uno de los clubes más exigentes del viejo continente. Además, es, a día de hoy, el tercer capitán de la caseta blanca.

“Si no me lesiono puedo seguir. No estoy al comienzo de mi carrera, pero todavía tengo buenos años por delante”, añadió un Karim que se mostró ambicioso y con ganas ante los próximos años en la capital de España.

Por último, habló sobre Armand Garrido, entrenador de las categorías inferiores del club galo. “Sin él, podría haber conocido el nivel alto, pero no el nivel muy alto. Fue duro conmigo, en el buen sentido de la palabra. Me dio la motivación y lo que necesitaba”.