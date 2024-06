El presidente estadounidense, Joe Biden, tuvo este viernes su primer mitin electoral tras el debate del jueves contra el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021), en el que su actuación se vio muy cuestionada, y subrayó que está capacitado y que planea ganar las elecciones de noviembre próximo.

«Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones», dijo en un momento en que empiezan a crecer las voces dentro de su propio partido sobre la necesidad de contemplar un candidato alternativo.

En ese baño de masas, en el que los seguidores interrumpieron su discurso de forma constante en favor de cuatro años más suyos en el poder, Biden intentó acallar el temor despertado en sus filas defendiendo su capacidad para el cargo.

«No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego», recalcó.

El mandatario demócrata, de 81 años, admitió que no camina «con tanta facilidad» como solía, que no habla de manera «tan fluida» y que no debate tan bien como en el pasado. «Pero esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Sé hacer mi trabajo. Obviamente sé que no soy un hombre joven».

En su opinión, en las elecciones del próximo 5 de noviembre hay una opción clara: «Donald Trump destruirá la democracia. Yo la defenderé. ¿Vamos a dejar que Trump ataque de nuevo nuestra democracia? No lo creo».

Biden destacó el récord de mentira que batió Trump

Biden aprovechó el escenario para recalcar que en su cara a cara del jueves, que tuvo lugar en el plató de la cadena CNN en Atlanta, el político republicano «batió un nuevo récord de mentiras en un solo debate».

«Me pasé 90 minutos debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero», subrayó repitiendo una expresión utilizada también la víspera.

El presidente estuvo acompañado de la primera dama, Jill Biden. Con un vestido negro estampado con la palabra VOTE (vota) en blanco, ella fue la primera en defender el cuestionado desempeño del jueves de su marido.

«Ayer vieron a Joe Biden, a un presidente con integridad y personalidad, que dijo la verdad. Joe ha ayudado a curar nuestro país y nos está ayudando a todos a recuperarnos del caos de la anterior Administración», concluyó.

Biden tiene un una desventaja de seis puntos frente a Trump en la media de encuestas en Carolina del Norte y si el debate afecta negativamente a la intención de voto por el demócrata, el margen sería un abismo en términos estadísticos.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Puedes unirte a nuestros canales

Telegram: https://t.me/titularesec

WhatsApp: https://goo.su/KWjI

O si prefieres nuestro grupo en WhatsApp: https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te enviaremos las noticias más relevantes del día

También puedes seguirnos en Google Noticias: https://goo.su/BAb5z