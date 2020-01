Diez años de actividad periodística constante,

entregadas a servir a en el aspecto informativo a todos los sectores, sin

distinciones o discriminaciones, y manteniendo un equilibrio en los

contenidos, alcanza el Blog Informativo “Valencia Hoy” este miércoles 29 de

enero de 2020.

A partir del referido enero de 2010, arrancó esta suma de posibilidades

informativas en el estado Carabobo, la cual no solo se extiende por Venezuela,

sino por el resto del mundo, gracias a la magia de Internet, a través de la

dirección www.valenciainforma.obolog.es/.

Así, día tras día, en la medida de lo posible, los lectores recogen la variedad

informativa que toca lo político, nacional, internacional, regional, municipal,

sucesos, deportes, espectáculos, corporativo, cultural e institucional, entre

otros, siendo no solo reflejo de instantes noticiosos, sino testigo clave de los

acontecimientos al momento que ocurren, para llevarlos a través de este

espacio con líneas e imágenes.

Desde sus inicios, el Blog Informativo “Valencia Hoy” ha sido dirigido por el

periodista Luis González Manrique, realizando un trabajo constante y cónsono

a diario, para responder no solo a los lectores directos de la web, sino de los

redes sociales como Twitter (@ValenciaHoy), con más de 43 mil seguidores,

y grupos Facebook que llegan hasta 15 mil seguidores.

Esta constancia de una década prestando labores en el periodismo, también ha

hecho posible que se convierta el Blog Informativo “Valencia Hoy” en uno de

los medios digitales más activos y solicitados en la región central,

especialmente en la entidad carabobeña.

En tanto, en este 29 de enero de 2020, el Blog Informativo “Valencia Hoy”,

después de 10 años, no sólo agradece a las instituciones que han reconocido la

labor que llega a una década, con diversos premios y otros, sino la

permanencia que ha sido posible en estos tiempos de dificultades que atraviesa

Venezuela, apostando que el trabajo periodístico que realiza, apartando

mezquindades, es para todos, con equilibrio informativo, en busca de un mejor

país que cuente con generaciones bien preparadas en el marco de la noticias.

Nota de prensa