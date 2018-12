China bloquea la venta de algunos modelos de iPhone tras declarar culpable a Apple de infringir dos patentes de Qualcomm. Esta pelea, entre estas dos compañías, está lejos de terminar. Hay una gran cantidad de frentes abiertos con demandas tanto de un lado como del otro en varios países del mundo.

El objetivo es el pago por el uso de patentes. Apple por un lado dice que la competencia está abusando de su posición al cobrar por cosas que todo el mundo usa, por lo que ha detenido el pago de royalties; mientras que Qualcomm ha dejado de suministrar componentes y tecnologías a los de Cupertino, además de buscar el bloqueo en las ventas de dispositivos que contengan su tecnología.

Qualcomm se acaba de anotar una importante victoria en China, ya que ha ganado una batalla legal que obliga a que Apple deje de vender algunos modelos de iPhone en uno de sus mercados más importantes.

Los iPhone que no tengan iOS 12 no se pueden vender en China

La corte china declaró culpable a Apple de infringir dos patentes propiedad de Qualcomm, las cuales están relacionadas con el sistema operativo, concretamente con versiones anteriores a iOS 12.

Una de ellas apunta al ajuste y cambio de tamaño en fotografías usando una interfaz táctil, y la otra es acerca de la administración de aplicaciones también usando una pantalla táctil.

Ambas patentes han estado presentes en iOS desde sus primeras versiones, y Apple pagó por su uso a Qualcomm hasta enero de 2017, fecha cuando empezó la batalla legal y los de Cupertino dejaron de pagar porque supuestamente Qualcomm se negó a renegociar los precios por el uso de su tecnología.

Ante esto, a partir del 10 de diciembre, Apple ya no podrá vender en tiendas físicas los siguientes dispositivos en tierras chinas: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

(Con información de El Universal)