Jhoalys Siverio/Crónica Uno

El estudio Psicodata Venezuela reveló que, dentro del contexto nacional, Bolívar tiene sus particularidades con respecto a otros estados. El principal tiene que ver con el estrés y el problema económico.

De acuerdo con los últimos estudios de la Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras Bolívar, la canasta alimentaria en este estado supera los 500 dólares. Pero, además, resulta ser más costosa que la nacional, según el Cendas FVM.

Alexandra Peña trabaja “de lo que sea”, como ella misma afirma. Un día se dedica a la limpieza del edificio en el que vive, al siguiente hace lo mismo en el lugar de trabajo de su hijo. Incluso, corta y seca el cabello a sus vecinas, o les hace manicura.

«Mi esposo es jubilado. Yo no tengo ninguna profesión ni trabajo fijo, y ya a esta edad no me dan trabajo en cualquier lado. Con los 20 dólares que me pagan por limpiar, resuelvo algo. Pero a veces no tengo nada. Comemos arroz del Clap y un huevito, o arroz solo con mantequilla”, relató.

Estrés económico

Ángel Oropeza, miembro de la encuesta Psicodata Venezuela, señaló que una de las debilidades que encontraron en el estado Bolívar fue el tema económico como fuente de estrés.

“En cualquier parte del mundo, es fuente de estrés lo económico, lo social, lo familiar, lo político, la salud. Aquí es solo lo económico. Para la gente, la preocupación principal del estrés es cómo llevar comida a la casa. El estado donde más alto es ese porcentaje es el estado Bolívar”, detalló Oropeza.

De acuerdo con información de la encuesta Psicodata Venezuela, 71 % de los encuestados manifestó que la situación económica es su principal fuente de estrés, seis puntos por encima del resto del país (65 %).

Los más vulnerables

Los resultados de Psicodata Venezuela también arrojaron que en Bolívar “los más vulnerables de los vulnerables son las mujeres y los más pobres”.

“Por encima de lo encontrado a nivel nacional, en esta región a las mujeres les está costando mucho más identificar y expresar sus emociones. en las que más resaltan, 53 % (nacional: 40 %) de ellas cuando están mal, no saben si están tristes, asustadas o molestas. Para realizar tareas, les está costando significativamente atender y concentrarse (55 %), 11 % por encima de los resultados nacionales (44 %)”.

En el caso de los más pobres, se sienten estancados. 58 % considera que ha encontrado poco progreso en el logro de sus metas personales. Al 64 % de ellos les es difícil encontrar palabras exactas para describir sus sentimientos. 49 % tiende a confundirse con las emociones que siente.

Fortalezas

No obstante, Oropeza, quien es doctor en Ciencias Políticas, psicólogo y profesor universitario, destacó que a pesar de estas debilidades, el estudio Psicodata Venezuela también destaca las fortalezas de los venezolanos.

En temas de participación, en el ámbito nacional 59 % de la población cuando se le pregunta si tuviera la posibilidad de participar en actividades sociales y políticas, dice que sí.

“El estado donde eso es más alto es el estado Bolívar. 75 % dice que sí quisiera participar. El segundo hallazgo es que mientras más pobres vayas en la escala, más quieren participar. Son los más pobres los que están más interesados en participar, quizás por aquellos que son los más interesados en cambiar su entorno”, detalló Oropeza.

