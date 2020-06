Bolsonaro podría perder a su ministro de Educación por falsedad curricular

La Universidad de Rosario (Argentina) señaló que su tesis final no fue aprobada, por lo que no obtuvo el título de posgrado, la universidad alemana de Wuppertal aclaró que no cursó estudios de postgrado ni obtuvo título alguno de esa institución y hasta la Fundación Getulio Vargas, reconocido centro de estudios económicos y políticos de Brasil, sospecha de plagio en una maestría