Jonh Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, dijo este martes que Cuba será responsable de la crisis venezolana.

“Cuba ha seguido apoyando el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela”, afirmó en Twitter.

Por otro lado, este martes, el gobierno estadounidense endureció las sanciones a Cuba prohibiendo a partir de este miércoles los cruceros a Cuba y restringirá os viajes educativos grupales de ciudadanos americanos a la isla caribeña, en un nuevo intento por asfixiar a la economía cubana y responder a su “papel desestabilizador” en Latinoamérica.

El gobierno de la isla caribeña ha sido señalado en reiteradas ocasiones de injerencia en la política venezolana a través de los lazos establecidos con este país desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la actualidad.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó, presidente del Parlamento, como presidente encargado de Venezuela, luego de su juramentación el 23 de enero.

Además, ha ejercido presión política y económica contra Nicolás Maduro y sus funcionarios mediante sanciones emanadas del Departamento del Tesoro hacia personas específicas e incluso a la petrolera estatal Pdvsa, reseñó El Nacional.

Cuba has continued to prop up the illegitimate Maduro regime in Venezuela and will be held responsible for this ongoing man-made crisis. President Trump has made it clear that we stand with the Cuban and Venezuelan people as they fight for freedom.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 4, 2019