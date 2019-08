El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, a través de su cuenta en la red social Twitter, se pronunció sobre las agresiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro y la Constituyente a diputados de la Asamblea Nacional.

Bolton expresó que los Estados Unidos “denuncia” los esfuerzos del régimen de Maduro para seguir despojando la inmunidad parlamentaria de los diputados “elegidos democráticamente elegidos por el pueblo venezolano”.

“Este asalto directo a la democracia no debe continuar. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que responsabilice al tirano Maduro”, dijo.

The US denounces the illegitimate Maduro regime’s efforts to strip the immunity of democratically elected representatives of the Venezuelan people! This direct assault on democracy must not continue. We call on the international community to hold the tyrant Maduro accountable.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 13, 2019