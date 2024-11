Borrell pide respetar y aplicar la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró este jueves que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser "respetada y aplicada", y remarcó que se trata de la decisión de un tribunal y no una decisión política.

"No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada", dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

"Tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu, el ex ministro de Defensa (Yoav) Gallant y los dirigentes de Hamás", agregó en su intervención.

El jefe de la diplomacia europea dijo que esta decisión es "una mordaz decisión para todos los Estados, todos los Estados parte de la Corte, entre los que se incluyen todos los miembros de la Unión Europea, para que vinculen y apliquen esta decisión judicial".

Borrell pide respetar y aplicar la orden de arresto

Borrell abogó así por el cumplimiento de esta orden en la que la Corte Penal Internacional pide la detención y entrega del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.

La CPI también dictó una orden de arresto contra un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por Hamás, ni lo logró demostrar el fiscal Karim Khan.

El mandatario europeo defendió la creación de los dos Estados como la única solución política viable a la guerra en Gaza e instó también a Netanyahu a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino israelí.

"Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará", dijo Borrell en su apelación al primer ministro israelí.

La reunión del mandatario europeo con su homólogo jordano se da en su segunda jornada en el reino hachemita, incluida en su novena y última gira en Oriente Medio que le llevará este viernes a Chipre y finalizará el domingo en el Líbano, país actualmente inmerso en un proceso de negociaciones mediadas por Estados Unidos para alcanzar una tregua con Israel.