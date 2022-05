El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo hoy entender las dificultades de Hungría y su dependencia del petróleo ruso, y que si los Veintisiete no alcanzan un acuerdo técnico sobre el sexto paquete de sanciones contra Moscú por su invasión a Ucrania habrá que convocar a los ministros de Exteriores.

Los embajadores ante la Unión Europea están desde ayer y, supongo que seguirán debatiendo, para llegar a un acuerdo sobre en qué plazos y en qué condiciones cada uno va a contribuir a cancelar las compras de petróleo ruso, dijo Borrell a EFE en Florencia, donde ha participado en la conferencia «El Estado de la Unión», convocado cada año en la ciudad italiana para debatir los desafíos del continente.

«Ese acuerdo todavía no lo hay; si no lo hay pronto y a nivel técnico tendremos que subir a nivel político y convocar a los ministros de Asuntos Exteriores», añadió.

Sin acuerdo técnico sobre el petróleo ruso

Borrell concedió que «Hungría tiene sus problemas y hay que tomarlos en consideración, hay que buscar una solución para que todo el mundo pueda adaptarse» porque «no es lo mismo tener costa y que te puedan llegar petroleros a no tener costa y que no te pueda llegar petróleo por ninguna otra parte que no sea Rusia».

Hay que tener en cuenta las circunstancias de cada país si queremos una solución a la que se sumen todos, argumentó.

También dijo que de momento no hay sobre la mesa un debate sobre un veto a las compras de gas y que esto será «más tarde»: «De momento vamos a ponernos de acuerdo con el petróleo», sostuvo.

Por el petróleo es por donde más dinero damos a (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin, la factura del petróleo es o era, ahora con los precios del gas ya no lo sé, pero seguro que sigue siendo mayor y hay que cortar la financiación a Putin. No tiene ningún sentido que con una mano estemos ayudando a Ucrania y con otra le estemos dando a Putin los medios para financiar su guerra, justificó.

Finalmente, remarcó que la UE no tiene «nada en contra del pueblo ruso» sino contra «el régimen de Putin, que es el que ha lanzado la guerra»; por eso las sanciones europeas buscan «que la guerra se pare» y que se respete «la soberanía y la integridad de Ucrania».