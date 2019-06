Brasil repatriará 50 guacamayos azules de Alemania

Los guacamayos llegarán el próximo mes de noviembre a Brasil procedentes de Alemania, gracias a un acuerdo de cooperación entre el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y la ONG alemana Association for the Conservation of Threatend Parrots (ACTP), que mantiene las aves