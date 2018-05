Despues de la oficialización de los datos sobre la elecciones del pasado domingo por parte del gobierno – y si no por parte de quien, si los únicos que pueden meterle mano son los representantes del CNE, nombrados por el gobierno – y de la recomendación de la rectora Tibisay Lucena de “pedirle a todos y a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales” – recomendación, a mi manera de ver, completamente obvia porque eso no se hace en ninguna parte del mundo y si lo hizo una razón debe haber – el neo electo Presidente Maduro anunció, por supuesto en cadena radio televisiva, que “somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente”!

No voy a discriminar los resultados porque, considerando además que los más acreditados representantes de la oposición han sido vergonzosamente inhabilitados por el mismo gobierno, no tiene sentido abrir una polémica. Solo me limito a comentar que ha sido una elección en contra de la cual se ha expresado en forma negativa toda la comunidad europea y practicamente el mundo entero…y por algo debe ser!

Sin embargo, y parafraseando una famosa poesia de Kipling (1865 – 1936), insigne poeta inglés pero nacido en la India, titulada con la conjunción supositiva “SI”, en la cual le da a sus hijos una serie de preceptos para que sean dignos de llamarse “hombres”, pienso escribir esta carta a los 8.603.916 venezolanos que han votado y, maxime a los 5.823.728 que, según ellos habrían votado por Maduro. Mis queridos amigos:

“SI”el 20 de mayo estaban al tanto (y no podían no estarlo) de que en los últimos años han cerrado mas del 40% de las empresas del país y han perdido su puesto de trabajo millones de trabajadores,”SI”han tomado conciencia (y no podían no haberla tomado) del empobrecimiento que vive Venezuela,un país con el taso inflacionario mas alto del mundo,”SI” saben que estos gobiernos chavistas (y no podían no saberlo),le han regalado a Nicaragua, a Bolivia, a Cuba, miles de millones de dólares cuando en Venezuela no hay hospitales, el correo no funciona, hay infinidades de apagones eléctricos, no hay artículos de primera necesidad, faltan medicinas, etc.”SI”se han dado cuenta (y no podían no haberse dado cuenta) de que estamos viviendo en uno de los países mas corruptos del planeta, un país atenazado por la violencia, drásticamente dividido y dependiente como nunca del petróleo,”SI”saben (y no podían no saberlo), que estamos viviendo en uno de los países mas peligrosos del mundo, completamente controlado por el hampa, un país donde los malandros secuestran, roban, asesinan a mansalva, en el país más sangriento de América Latina y en uno de los mas sangrientos del mundo,”SI”se han dado finalmente cuenta (y no podían no haberse dado cuenta), de que estamos viviendo en un país donde los incompetentes han tomado el control del Estado y donde, a pesar de las macroscópicas entradas este gobierno ha mas que quintuplicado la deuda pública, en fin, “SI” a sabiendas de todo eso, por interés, por miedo o porque víctimas de un lavado cerebral igualmente han votado por este gobierno, asúmanse todas sus responsabilidades porque sepan que con ese voto, ustedes se han convertido en cómplices de ese desastre que, desde hace veinte años, está viviendo nuestra Venezuela!

Desde Italia