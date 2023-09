Con el flamante refuerzo procedente del Barcelona, el español Ansu Fati, presentado a su afición y testigo desde el palco del Amex Stadium, fue Evan Ferguson el que reclamó la atención con una exhibición que proporcionó la victoria al Brighton y llevó a la crisis al Newcastle (3-1).

Antes del choque de la cuarta jornada Ansu Fati pisó el estadio de Brighton y, desde el centro del campo, saludó a su nueva afición que le aclamó como un ídolo. Después, junto a las autoridades del club, el atacante cedido por el Barcelona disfrutó de la fiesta sobre el césped proporcionada por Evan Ferguson.

El joven irlandés de 18 años completó una actuación para enmarcar y devolvió al equipo de Roberto de Zerbi a la senda de la victoria después del revés encajado el pasado fin de semana, superado por el West Ham.

La tercera victoria de la temporada arrancó a la media hora. Un disparo de Billy Gilmour desde fuera del área no fue agarrado por el meta Nick Pope. Evan Ferguson, atento, recogió el rechace y marcó.

No reaccionó el Newcastle, en plena crisis. No fue capaz de evitar la tercera derrota seguida el cuadro de Eddie Howe que encajó los otros dos en cinco minutos de la segunda parte. Ferguson recibió un pase desde el centro del campo de Gilmour, avanzó unos metros y desde fuera del área ejecutó un tiro raso al que no llegó Pope.

El tercero fue en el 70. En pleno ataque local. El japonés Karou Mitoma le pasó la pelota y desde la media luna inventó otro disparo que sorprendió por tercera vez a Pope.

Con el partido sentenciado maquilló su nuevo revés el Newcastle en el tiempo añadido por medio de Callum Wilson.

Con nueve puntos el Brighton se instala en la parte alta. A un punto del Tottenham y el West Ham, segundo y tercero, y a tres del Manchester City, líder, con pleno de triunfos.

