Bucaneros aprovechó una primera victoria sin desgaste físico y salió la tarde de este domingo al tabloncillo del Forum de Valencia con el objetivo de llevarse seis puntos de Carabobo. El conjunto de litoral, en un partido muy disputado, pudo derrotar a Trotamundos 3-2 para llevarse la primera serie del playoffs y ubicarse primeros en el grupo de cuatro.

La visita presionó la salida azul y consiguió dividendos. Con tan solo dos minutos en el reloj, Wilfredo Figueroa abrió la pizarra. Los locales no estaban claros en ofensiva. La pelota detenida pudo empatar la pizarra. Paolo Sanchez recibió un pase en un cobro de falta en la banda derecha y sacó un zapatazo que no pudo detener el meta de La Guaira.

Sobre el 18′, Carlos Jiménez aprovechó la pelota detenida y adelantó al equipo del litoral. Cuando quedaban apenas dos segundos de la primera mitad, Javier Villanueva filtró una pelota al área para que el refuerzo proveniente de Portuguesa, Ángel Muñoz, pusiera la igualdad en el marcador.

La segunda mitad fue de mucha fricción. El partido se calentó y Trotamundfos con el pasar de los minutos fue tomando la iniciativa, Bucaneros se replegó y defendía el empate parcial. En el 32´ llegó la joya de la tarde noche. Eneiker Morales aprovechó un rebote que dejó el guardameta local y de chilena con un golazo puso el 3-2 para su equipo.

El expreso azul lo intentó por todos los medios, incluso con dos minutos por jugar, incluyó un portero- jugador para atacar con más elemento. Sobre el final Paolo Sanchez la tuvo en su pierna izquierda pero el remate se abrió y Bucaneros de La Guaira se llevó los seis puntos disputados en Valencia.

Matheus: Esto apenas comienza

El Director Técnico de Trotamundos Luis Vinicius Matheus se mostró optimista de cara a lo que queda de ronda semifinal: “Lo que pasó ayer afectó porque nos comprometía a ganar hoy. Esto es así, se juega parecido a la ronda anterior porque es la misma cantidad de partidos, esto apenas comienza”.

El mandamás indicó que no fue un partido correcto en el aspecto táctico, sus dirgidos no pudieron ejecutar lo que el cuerpo técnico pidió y eso les costó la derrota. Con respecto a su rival, Matheus aseguró que: “Sabíamos que iban a esperar atrás, no podían jugar de tu a tu porque no tienen los argumentos físicos. Cerraron bien los espacios y nosotros fuimos muy horizontal”.

Trotamundos tendrá que viajar a San Cristobal para enfrentar viernes y sábado de la semana que viene al Deportivo Táchira que dividió en la capital contra Caracas y es segundo empatado con el rojo con tres unidades.