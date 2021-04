Una joven venezolana residenciada en Georgia, Estados Unidos, ha sido reportada como desaparecida, una vez que sus familiares pidieron este jueves la ayuda de la comunidad hispana en dicha ciudad, para dar con su paradero, ya que no saben nada de ella desde finales de la semana pasada y temen que haya sido raptada.

Rossana Delgado, de 37 años, fue vista la última vez en un centro comercial latino en la localidad de Chamblee, en el noreste de Atlanta, donde las cámaras de vigilancia la captaron junto con otra hispana, cuya identidad se desconoce, dijo su esposo, Yhony Castro, quien hizo un llamado desesperado para encontrarla.

“Todos estamos destrozados… No sé si la están drogando, no sé si la están obligando a hacer cosas, no sé qué puede estar pasando”, declaró Castro visiblemente afectado.