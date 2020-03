El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció la noche del pasado miércoles 4 de marzo que fue detenida la persona que apuntó un arma de fuego contra el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, Juan Guaidó durante la marcha del 29 de febrero en Barquisimeto.

La información la ofreció en la transmisión de su programa Con el mazo dando, en donde mostró un video del hombre, identificado como Climaco Edric Medina, alias “el Caracas”, donde se le ve bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En la grabación, el sujeto aseguró haber sido contactado por un motorizado apodado “Chicho”, quien lo contrató para trabajar en la visita del líder opositor.

En el video, Medina también reveló que le cancelaron 200 dólares para que amedrentara a los manifestantes y apuntara con un revólver a Guaidó. Una vez concluido el trabajo, se le pagarían 200 dólares adicionales.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reiteró que lo ocurrido en Barquisimeto fue un “falso positivo” orquestado por la propia oposición. Afirmó que una acción similar ya “se viene preparando para la marcha convocada este 10 de marzo” hacia el Palacio Federal Legislativo. Cabello señaló al periodista Edward Rodriguez, jefe de prensa de Guaidó, de ser el presunto responsable de lo que catalogó de “montaje”.

“Se dice por ahí que alias ‘Cabezón’ (como se refirió a Rodríguez) está montando otro teatro para el próximo 10 de marzo de 2020, aviso a los organismos de seguridad, pendientes, no digan que no lo dije (…) Pueden decir de mi lo que quieran, pero yo esta patria la voy a defender ante quien sea y me importa lo que digan«, amenazó”, dijo Cabello.

