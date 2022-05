Cámara baja chilena aprobó proyecto que garantiza derechos de “personas menstruantes”

Cierta polémica ocasionó en Chile la aprobación de una propuesta legal en la Cámara baja para que el Estado favorezca y promueva el derecho a una gestión menstrual libre y digna. El caso es que el proyecto sólo refiere “personas menstruantes” en lugar de la palabra “mujer”.

La web del medio digital BioBio se hizo eco de una nota emitida por la Cámara de Diputados, que aprobó con 108 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones el proyecto de ley que garantiza los derechos de las “personas menstruantes”, iniciativa que deberá pasar al Senado, que finalmente determinará su próximo trámite constitucional.

¿Qué busca garantizar el proyecto?

En concreto, plantea la idea de facilitar el derecho al acceso de productos menstruales y fomentar programas de educación en la materia, y considera como obligaciones estatales fomentar una buena salud y gestión menstrual.

La propuesta señala que el Estado reconoce que las personas con capacidad para menstruar son titulares del derecho a una gestión menstrual libre y digna, por lo que se debe apoyar, favorecer y promover políticas públicas que generen su adecuado ejercicio.

De aprobarse, el proyecto obligaría también a que el acceso a productos para la menstruación quede sometidos a un control de calidad para garantizar su seguridad y su distribución a través de mecanismos estatales

El proyecto de ley también define que los productos de gestión menstrual son aquellos que sean exclusivamente aptos para su utilización durante la menstruación e introduce el principio de sustentabilidad en su uso.

“Personas menstruantes”

De volverse ley, los profesionales de la educación deberán ser capacitados sobre estos contenidos. En la discusión se dejó en claro que las personas menstruantes no son sólo las mujeres sino todos los seres humanos que estén en condición de menstruar. En este particular se pidió respeto para quienes sean transgénero o no binarios.

La diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), la primera legisladora trans del país, se expresó positivamente: “Finalmente aprobamos el proyecto que garantiza acceso a productos de higiene y salud sexual a personas menstruantes”.

Con información de BioBioChile.cl.