Directivos de la Cámara de Comercio de Valencia(CCV) comenzaron la recolección de firmas de sus afiliados y público en general, para apoyar la solicitud que se hizo al Seniat de suspender la providencia 0141.

Ana Isabel Taboada, presidenta de la CCV, recordó que con esta providencia se pretende obligar a todos aquellos que emitan facturas de impresión fiscal, a comprar máquinas fiscales que se adapten al nuevo sistema centralizado de facturación electrónica, las cuales cuestan alrededor de 7.000.000 bolívares.

Dijo que no es que no quieran cumplir las normas, “Es que simplemente que no podemos asumir este costo, en los momentos de la mayor crisis económica que vive el país”.

La CCV, apoyada por otras cámaras del país, hicieron la solicitud de suspensión de esta providencia ante el Seniat, el 23 de abril, pero no han recibido respuesta, por lo que seguirán haciendo presión.

“Toda persona se verá afectada pues si se aplica muchos comercios deberán bajar sus santamarías, por lo cual se necesita el apoyo de la comunidad en general para evitar que se aplique esta providencia”, señaló Taboada.