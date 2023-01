Venezuela tiene que cambiar. Algún día. O no. Puede quedarse como lo que es ahora: una dictadura tropical, sin libertades, sostenida por los militares criollos y sus aliados cubanos, rusos, iraníes, chinos y unos cuantos más, con una clase privilegiada que vive en Jauja y no llega al 1 o al 2% de la población, y una inmensa mayoría que la tiene muy difícil para sobrevivir con algo de dignidad. Este esquema totalitario puede durar mucho tiempo, y las últimas dos décadas y pico han demostrado que el chavismo se sabe mover y sabe reaccionar a las crisis con una resiliencia que nadie le hubiera reconocido cuando empezaron a gobernar. En la acera de enfrente, la oposición ha cometido errores muy seguidos y muy costosos que la han distanciado del colectivo y la han convertido en un mosaico cuya aspiración de poder, al día de hoy, se reduce a lo que se logre en unos diálogos que no prometen mayores concesiones de parte de los que mandan.

Y regreso al principio. Venezuela tiene que cambiar porque de lo contrario no hay futuro. Si no se modifican los valores y las creencias dominantes de la sociedad que cometió el pecado original de elegir a Hugo Chávez presidente de lo que una vez fue una República, la dictadura estará siempre ahí, instalada en el poder o esperando el menor descuido para regresar, si es quealgún día se va. No es casualidad que durante las dos terceras partes del siglo XX y lo que va del XXI el país haya sido gobernado por dictaduras militares de uno u otro signo:apenas en 40 de los 120 años de historia reciente el país ha sido gobernado en democracia.

El cambio no podrá limitarse a los partidos políticos, los funcionarios o la dirigencia, porque no será suficiente ni para empezar. Quienes votaron por el MVR en 1998 venían de todos los estratos sociales y económicos y de todas las ocupaciones y quehaceres.

La idiosincrasia que puso en Miraflores a unos militares golpistas sin experiencia estaba bien repartida vertical y horizontalmente dentro de la sociedad. El caudillismo, la externalidad, el pensamiento mágico, la recompensa inmediata, la búsqueda del mundo perfecto, la falta de sentido crítico, la afiliación y la baja motivación al logro son algunos de los rasgos sociales dominantes en la sociedad venezolana, que a su vez constituyen un abono muy propicio para que se monten dictaduras con el aplauso del soberano.

La sociedad tiene que cambiar para que Venezuela pueda ser un país viable; la gran pregunta es cómo hacer para que ese cambio ocurra. Cómo se logra la conversión de habitantes a ciudadanos de la que tanta gente habla. Cómo se transforma el mandamás en demócrata, el clan de panas en equipo eficiente, el mantenido en promotor, el centralismo abusivo en descentralización y equilibrio de poderes.

Lo primero que tiene que existir es una masa crítica de gente que destile democracia y esté dispuesta a funcionar como agente de cambio. Y un plan. porque el proceso no será espontáneo. Un cambio social como el que haría falta para regresar a la civilidad y al buen gobierno es un proyecto que tomará décadas en llegar a buen fin, si es que la providencia y el entorno lo permiten.

Los procesos de cambio ocurren en dos vertientes complementarias, ambas necesarias pero ninguna suficiente por sí sola para garantizar el éxito. La gente no cambia por gusto ni por iluminación repentina: los individuos aceptan someterse al doloroso proceso de cambiar cuando el entorno los convence y, en cierta medida, los obliga. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que suceder a lo largo de dos caminos paralelos y simultáneos, como son el modelo y la cultura. Dicho de otra manera, hay que cambiar las reglas del juego –el contexto, las normas- para estimular el abandono de las habilidades viejas y promover el desarrollo de las nuevas; sin embargo, esta vertiente no basta si no va acompañada de un proceso dirigido a suavizar el shock que inevitablemente se produce cuando la gente se ve forzada a abandonar sus hábitos tradicionales para actuar según conductas distintas y, hasta cierto punto, desconocidas. Estos procesos ya son muy complejos e inciertos en organizaciones empresariales; aplicar la ingeniería social a un país entero, en las condiciones en las que se encuentra Venezuela hoy en día, requiere de mucha visión, muchos conocimientos y, sobre todo, tiempo, mucho tiempo.

El cambio de contexto o de reglas de juego se concentra en un enfoque que llamaremos formal o “duro” (hardware), por analogía con la literatura gerencial. Esta parte del proceso consiste en modificar el funcionamiento del grupo, la organización o la sociedad a través de nuevas leyes, sistemas, estructuras, normas, decretos y modelos explícitos. Por ejemplo, una empresa que aplane su estructura y ponga en práctica un nuevo sistema de evaluaciones y recompensas está modificando el contexto de la gente y las normas según las cuales funciona la organización: le está comunicando a los trabajadores que hay una nueva forma de hacer las cosas y los está presionando a cambiar. Sin embargo, si el proceso se limita a los cambios de contexto, los trabajadores pueden -y de seguro lo harán- resistirse al nuevo esquema y acatarlo sin cumplirlo, esto es, hacer las veces de quien está dispuesto a cambiar pero continuando con sus hábitos de siempre, mientras sea posible. La dirigencia, como no puede ponerle una pistola en el pecho a cada empleado ni es capaz de ejercer la supervisión directa 4800 minutos al día, contemplará desesperanzada como el cambio se le va de las manos y todo regresa al punto de partida.

Para evitar la frustración temprana del proceso, es indispensable conducirlo por la segunda vertiente: la canalización, neutralización y manejo de la resistencia al cambio. Este camino “blando” o político (software) se complementa con las nuevas reglas de juego, y su principal objetivo es el de reducir la ansiedad, facilitar la transición y promover una visión optimista del futuro. En lugar de un modelo y unos sistemas, los conductores del proceso blando deben apelar a la comunicación continua, la persuasión, el convencimiento, el entrenamiento, la negociación, el modelaje y el liderazgo para lograr que las tropas venzan sus temores e inseguridades y se atrevan a avanzar hacia el nuevo orden.

Con bastante frecuencia, los promotores de cambios colectivos se concentran exageradamente en el aspecto formal; es decir, invierten la mayor parte del tiempo en la elaboración del modelo y en el decreto o publicación de las nuevas normas, sin tomar en cuenta la base cultural del grupo ni su disposición o capacidad para llegar al final del recorrido. De acuerdo a varias iniciativas exitosas de cambio que hemos analizado, el esfuerzo político debe ser superior al formal en una relación que varía entre cinco a uno y diez a uno; en otras palabras, la labor de conducir el proceso debe ser de cinco a diez veces más intensa que la tarea de diseño y planificación. En Venezuela, el enfoque unidimensional -puramente concentrado en el hardware- es la norma más que la excepción, lo cual probablemente esté relacionado con nuestra creencia en que las leyes, los documentos y las órdenes son suficientes para producir resultados. El panorama nacional está lleno de experiencias y proyectos frustrados, por la poca importancia que se le da a la vertiente blanda y por el escaso esfuerzo que se le dedica a facilitar, negociar y convencer a la gente. Desde los numerosos planes de la nación hasta los programas de reestructuración de las empresas del Estado, pasando por la modernización de la empresa privada y la apertura económica, nuestro país tiene un rosario muy largo de procesos de transformación que no llegaron a su destino. En casi todos ellos se presentan los mismos patrones comunes: modelos muy ambiciosos que no toman en cuenta la realidad del país o de la organización, y falta de dedicación y persistencia a la hora de gerenciar al colectivo para ayudarlo a cubrir la distancia.