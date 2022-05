La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, que encabezará la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones este sábado en París, dijo hoy que rendirá homenaje a sus raíces latinas en el concierto de mañana.

«Estamos inyectando en nuestra actuación esa misma alegría y pasión, y también esa cultura mexicana-cubana. Hay mucho color y voy a mostrar de dónde soy a esa parte del mundo», dijo la cantante, con respecto al continente europeo, en un vídeo difundido por la UEFA.

La estrella internacional, de 25 años, conocida por canciones como «Bam Bam» y «Havana» y nominada a los premios Grammy, aseguró que ver el fútbol con sus familiares mexicanos le ayudó a perfeccionar su celebración de goles.

«Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el fútbol es una parte importante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega», añadió la cantante, que dijo haber seguido la serie de televisión Club de Cuervos sobre este deporte.

El espectáculo de este sábado, antes de que arranque la final donde se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, está diseñado a nivel acústico y de colores para «hacer que la gente se emocione» y aportar «mucha energía».

Tune in to watch my live performance at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony, presented by @PepsiGlobal.

🎟 It’s not a party without you 🥳

📅 May 28th at 20:30 CET/2:30pm EST via UEFA Champions League TikTok or the UEFA YouTube channel #PepsiShow pic.twitter.com/aDeVYp94ea

— camila (@Camila_Cabello) May 23, 2022