El venezolano Luis Arráez, el estelar segunda base de los Marlins de Miami, quien se convirtió el martes 11 de abril en el primer jugador en la historia de los Marlins en batear para el ciclo: sencillo, doble, triple y jonrón, muestra los guantines que utilizó ese día histórico.

En una imagen publicada por @MLBVenezuela en la red social Twitter, el pelotero muestra los guantes o guantines, que ciertamente los utilizan los ciclistas, y que ahora van en camino a Cooperstown tras la hazaña que logró el venezolano.

Arráez se convirtió el pasado martes 11 de abril en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Marlins en batear la escalera.

El camarero es el sexto venezolano que colecciona cada una de las categorías de imparables establecidos en el béisbol: logró un doble en la primera entrada, un triple en el sexto, cuadrangular en el séptimo y sencillo en el octavo para completar su histórica actuación.

Cycling gloves! Luis Arraez of the @Marlins displays the batting gloves, now on their way to Cooperstown, that he used on Tuesday to become the first player in franchise history to hit for the cycle.

