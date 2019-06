Este jueves el gobierno de Canadá anunció que ha eliminado al general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, de la lista de sanciones canadienses.

“El general Cristopher Figuera ha roto filas con el régimen de Maduro y ha pedido un cambio en Venezuela, luego de participar en un alzamiento militar bajo las órdenes de Juan Guaidó, por lo que se convirtió en un enemigo del chavismo de la noche a la mañana”, señalaron a través de su cuenta Twitter.

“Animamos a otros que creen en la democracia para el pueblo venezolano a seguir su ejemplo”, dijeron.

El General Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que participó en los eventos del 30 de abril, por lo que fue acusado por Nicolás Maduro de haber sido captado hace un año por la CIA estadounidense.

El pasado 7 de mayo, el gobierno de Estados Unidos también do a conocer su decisión de retirar todas sus sanciones al general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, con efecto inmediato”, dijo Pence durante un discurso en la Conferencia de las Américas, que se celebró anualmente en el Departamento de Estado, en Washington.

🇨🇦 has removed General Cristopher Figuera from the list of Canadian sanctions. General Cristopher Figuera has broken ranks with the Maduro regime & has called for change in 🇻🇪. We encourage others who believe in democracy for the Venezuelan people to follow his example.

