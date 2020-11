El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne en conversación con con el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, una vez más expuso preocupación por las violaciones sistemática de derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Canadá manifiesta su profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela”, recalcó el diplomático canadiense tras sostener un encuentro

Según el canciller, en la reunión se discutieron las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Aseguró que Canadá continuará apoyando a los venezolanos en la “lucha por recuperar la democracia”, reseña bancaynegocios.

El Gobierno de Canadá expresó también su preocupación ante la detención del periodista venezolano Roland Carreño. Mediante la cuenta en Twitter de Política Exterior del territorio canadiense, exigieron la liberación del coordinador de Voluntad Popular.

“Canadá está sumamente preocupado por la detención de Roland Carreño, coordinador de Voluntad Popular y periodista en Venezuela. Las elecciones libres y justas no pueden tener lugar sin el respeto de democracia y Derechos Humanos», expresaron.

El pasado 16 de septiembre, un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculó a la Administración de Nicolás Maduro con “crímenes de lesa humanidad”, resaltando el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en el país cometidas por organismos de seguridad del Estado.

Una misión internacional independiente de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudió 233 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, además de revisar 2 891 incidentes para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”.

Great conversation w/ Interim President @jguaido from #Venezuela. We discussed the conditions needed for free & fair elections.

🇨🇦 is deeply concerned by the grave human rights violations occurring in Venezuela. We'll continue to stand with Venezuelans to bring back democracy. pic.twitter.com/WIdz8tyrxq

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 30, 2020