El canciller de Austria, Sebastian Kurz ratificó el compromiso de la nación que representa, con el proceso de restauración de la democracia en Venezuela.

Luego de los sucesos ocurridos en el Parlamento venezolano, Kurz reafirmó su apoyo a Juan Guaidó, como representante de la cámara de diputados, así como su labor como presidente encargado de Venezuela.

Kurz aseguró que es crucial las gestiones que se están llevando a cabo desde el gobierno encargado para lograr los cambios que requiere la nación.

“Su lucha por la libertad y elecciones presidenciales justas para restaurar la democracia, es crucial. ¡Ánimo, ustedes pueden”, finalizó el diplomático, publicó CCN.

We reaffirm #Austria‘s support to @jguaido as President of the National Assembly of #Venezuela and Interim President of Venezuela. Your fight for free and fair presidential elections to restore democracy is crucial.

¡Animo, ustedes pueden!

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 8, 2020