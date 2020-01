La representante por Colombia Jessenia Orozco protagonizó un escándalo durante el certamen internacional de belleza, Miss Global, en México.

En el escenario la candidata denunció un supuesto fraude y pidió respeto al jurado y a los organizadores del concurso de belleza.

“Es un fraude, el señor pagó, hay una corrupción inmensa en México. Y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí, me parece injusto, porque es una falta de respeto para todas las mujeres que se han esforzado para estar aquí”. Fueron las palabras de la candidata durante el certamen.

NoticiasRCN.com