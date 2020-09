View this post on Instagram

Nunca hemos abandonado al pueblo y jamás lo haremos. ¡Nosotros somos garantes de atender a los más vulnerables! Gracias a las políticas sociales implementadas por el máximo protector social @nicolasmaduro estuvimos en el sector viñedo distribuyendo combos proteicos y escuchando las orientaciones del pueblo sabio; donde nos decían que pese a las necesidades no bajáramos la guardia hasta sacar a esos delincuentes del actual parlamento…vamos al rescate de la AN. ¡VEN¡VamosJuntos!