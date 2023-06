Distintos calificativos profirieron los candidatos a las primarias, tras conocerse la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, por parte de la Contraloría y a petición de diputados vinculados con el gobierno.

Enrique Capriles aseguró que se trata de una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa que rechazó de manera categórica. Para él, es una nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. «No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país. Esta inhabilitación, al igual que la nuestra y de otros dirigentes de la oposición, son ilegítimas, injustificadas y sobretodo inconstitucionales». Eso significa según el candidato que nadie está realmente habilitado bajo esta dictadura.

Para Capriles, Maduro y la institucionalidad que controla sigue el peor camino de diseñar una elección que sólo traerá más crisis económica, social y política.

Capriles aprovechó, sin embargo, para hacer el llamado al voto en el entendido de que no se puede dejar a los venezolanos sin opción. «Tenemos que seguir la lucha por recuperar la democracia, con más votos, más participación. Que el Pueblo sea quien decida, no Maduro. Los demócratas debemos resistir y no renunciar a nuestro derecho al voto. Si nos prohíben, debemos esforzarnos aún más para llevar a nuestra gente a las urnas».

Solórzano: Legislación no permite penas accesorias sin condena penal

Una vez más la dictadura venezolana, violando la Constitución, las leyes e incluso sentencias de la Corte IDDHH, anuncia una supuesta “inhabilitación” que para la aspirante Delsa Solórzano no es legal.

También a través de su cuenta en Twitter, Solórzano reiteró que las inhabilitaciones según la ley son penas accesorias, que no pueden imponerse sin una condena penal definitivamente firme. «Los venezolanos vamos a hacer valer nuestros derechos, lo haremos juntos y en unidad en la elección primaria».

Cesar Pérez Vivas ya lo había alertado el pasado miércoles. Nicolás Maduro prepara un «Nicaraguazo» en Venezuela, dijo el candidato opositor, quien advertía que se avecinaba un proceso de ataques contra los candidatos para impedirles participar en las elecciones.

Prosperi: Sabemos que pueden venir más inhabilitaciones

Para Carlos Prosperi la inhabilitación de Machado es una actitud que atenta contra la democracia. Aunque sabe que pueden venir muchas más, dijo que es necesario continuar la lucha por Venezuela.

Aclaró que aunque hoy es la dirigente de Vente, en el pasado se han dado otras inhabilitaciones. “Debemos estar más unidos, más firmes y más claros que el cambio de Venezuela está en nuestras manos”, aseguró en un tuit.